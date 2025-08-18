閱兵│2款巨型水下無人載具曝光　外媒：中國在該領域投資領先世界

北京下月3日將舉行中國抗戰勝利80周年閱兵，目前已經舉行了兩次演練。中國在巨型水下無人載具（XLUUVs）上的發展已取得長足進展，外媒報道指，目前已有至少兩款不同型號的「無人潛艇」在演練運輸途中曝光，引發關注。



其中一款曝光的潛艇側身漆上了「AJX002」的編號。（網絡圖片）

演練中還出現了另外一款體型稍大的巨型水下無人載具，該款式被防水布覆蓋。（X平台）

外國軍事網站《Naval News》16日報道，其中一款曝光的潛艇側身漆上了「AJX002」的編號，分析指這很可能是其正式型號。

報道指，「AJX002」的長度約在18至20米之間，直徑約1至1.5米，外型呈魚雷狀，採用泵噴推進器。其尺寸與外型雖與俄羅斯的「海神」（Poseidon）魚雷相似，但現階段將兩者直接連結仍言之過早。

報道分析認為，目前幾乎可以肯定，中國這些巨型水下無人載具並非核動力。此次閱兵所展示的無人潛艇，更可能是中國將其龐大的巨型水下無人載具研發計劃「實戰化」的成果。

除了「AJX002」外，演練中還出現了另外一款體型稍大的巨型水下無人載具。雖然被防水布覆蓋，但仍可看出其直徑約為「AJX002」的兩倍，並採用了更先進的X型舵。

近年有至少5種型號進入測試階段

報道指出，中國海軍已在水下領域投資多年，近年有至少5種不同型號的巨型水下無人載具進入測試階段。

報道指，此次閱兵中國將清晰地傳達出一個訊息，也就是中國在巨型水下無人載具領域的投資規模已是其他國家海軍無可比擬，而現在中國已準備好向全世界展示這項成果。