圖輯｜九三閱兵訓練現場高清大圖公開

9月3日，北京將舉行紀念抗戰勝利80周年閱兵。近日， 北京天安門地區舉行了兩次綜合演練。2025年8月21日，中國人民解放軍新聞傳播中心官方公眾號「中國軍號」，公開了多張閱兵訓練的高清大圖。
