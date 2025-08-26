恒大港股退市　內地房地產危機猶未見盡頭

內地房地產危機自2020年「三條紅線」措施限制開發商過度借貸以來持續惡化，巨擘中國恒大陷入財務困境，最終在8月25日正式從港交所退市，結束約16年的上市之路。



中國恒大曾是內地房地產龍頭企業，去年1月29日起股份暫停買賣，停牌超過18個月後，如今被列入「已除牌證券」。這場退市為恒大財務危機劃下句點，但內地房市衰退卻仍未見盡頭。

據《紐約時報》中文網8月26日報道，2020年「三條紅線」政策直接針對房地產開發商負債情況，未能達標者受到銀行融資限制，導致現金流斷裂並陷入債務危機。隨後官方雖放寬購房限制並鼓勵銀行放貸，卻未祭出全行業紓困，令房地產陰霾籠罩中國經濟長達五年。

恒大地產在2015年以125億元向華置購入大樓，成交價打破當時全港商廈最貴紀錄，金額及呎價均創新高，交易期長達六年，大樓後來亦改名為中國恒大中心。（網上圖片）

哈佛大學甘迺迪政府學院高級研究員柯里爾（Andrew Collier）指出，北京官方2015年曾以數千億美元現金補貼鼓勵中小城市居民換購新房，卻驅動開發商加大負債擴張。但現今情況不同，北京對投入更多資金填補缺口極為謹慎，「中央政府根本不會去救地產業」。

房地產低迷衝擊不僅止於開發商，建築、銷售、景觀設計、家飾用品等行業同樣受到波及。由於內地家庭長期將積蓄投入房地產，如今房價下滑、就業環境惡化，消費信心愈加疲弱；同時地方政府土地財政收入亦受到拖累。

一名35歲安徽合肥房屋持有者接受採訪時表示，3年前以234萬元（人民幣，下同）購入房子，並花56萬元裝潢與購置家具，如今嘗試以接近購入價連家具出售，但買家報價平均少15%，最終決定「不賣了」，直言錯信買房是穩健投資。

國家統計局最新數據顯示，7月一線城市新房銷售價格年減1.1%，自2023年12月以來已連續20個月下跌；中古屋銷售價格年減3.4%，跌幅較6月擴大。今年1至7月房地產開發投資金額年減12.0%，房屋施工面積年減9.2%。鑑於房市寒風持續，專家認為中國房地產危機猶未見盡頭。