中國自主技術攻克「世界級難題」　海上稠油熱採產量突破500萬噸

8月30日，中國海油發布消息，中國海上稠油熱採技術體系和核心裝備規模化應用取得關鍵性進展，海上稠油熱採累計產量超500萬噸，標志著中國成為全球首個實現海上稠油規模化熱採開發的國家。



稠油是一種黏度高、密度大、流動性差且容易凝固的原油，開採難度極大。與陸地油田相比，海上平台作業空間有限、成本高昂，稠油熱採規模化開發面臨技術與經濟雙重挑戰，被業界公認為世界級難題，此前在全球範圍內並無先例。

中國海油研究總院楊仁鋒指出，目前全球剩餘石油資源中，稠油佔比約70%，是各國增產的重要方向之一。對於高黏稠油，行業內主要採用熱採方式開發，其核心原理是向地層注入高溫高壓蒸汽，通過加熱降低稠油黏度，使其流動性改善，成為易於開採的「稀油」。

中國是世界四大稠油生產國之一，稠油資源豐富，其中海上需注熱開發的高黏稠油探明儲量超6億噸，佔國內稠油探明儲量約兩成，潛力巨大。目前，中國海上稠油熱採主要集中在渤海海域，已建成南堡35-2、旅大21-2、錦州23-2等多個主力油田。

錦州23-2油田。

中國海油持續開展科研攻關，提出「少井高產」熱採開發理論，採用大井距「高強度注採、高幹度蒸汽以及多元熱流體協同增效」模式，並配套大液量高效舉升工藝，顯著提高單井產量，破解了熱採產能低、熱量損失大的問題。

中國海油資深專家劉義剛介紹：「針對稠油熱採井高溫高壓的複雜工況，中國海油成功研製世界領先的耐350℃注採一體化裝備，自主研發小型化高效注熱裝備、井下安全控制系統與長效防砂裝置，並設計建造全球首座移動式注熱平台『熱採一號』，填補了我國海上稠油熱採裝備領域的空白。」

隨着技術體系日趨完善和核心裝備持續投用，中國海上稠油熱採產能不斷提升。2024年產量首次突破百萬噸大關，目前累計已超500萬噸。中國海油勘探開發部姜維東表示，海上稠油熱採技術體系和核心裝備規模化應用的突破，意味著中國在該領域已處於領跑地位。