汶川地震手舉「長大我當空降兵」　男孩兌現17年前誓言亮相閱兵

2008年，在汶川地震中獲救的羌族男孩唐磊，廢墟中手舉「長大我當空降兵」標語的一幕，令不少人印象深刻。周三（9月3日），他如願以空降兵少尉身份參加閱兵。



在汶川廢墟中手舉「長大我當空降兵」。（網上圖片）

唐磊。（網上圖片）

唐磊家屬圍聚觀看閱兵。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，9月3日上午8時許，四川綿陽市北川羌族自治縣開坪鄉萬安堡村羌王寨內，數十名村民齊聚在電視機前，觀看紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會。他們帶着激動的心情，在受閱官兵中尋找來自該村的孩子唐磊。

唐磊的父親唐林表示，兒子從小就有一個軍人夢，汶川地震後，看到參加救援的空降部隊，兒子說「想當一名能把家人救出深山的飛行員。」從此，他一直為此努力，並在2019年高考填報志願時選擇部隊院校，最終被成功錄取，如願穿上軍裝，成為村中第一個軍校生。

唐磊。（北京日報）

唐磊。（紅星新聞）

唐磊所屬的空降突擊方隊接受檢閱。（新華社）

今年4月，唐林和妻子接到了兒子唐磊的電話，稱自己被選上了，要參加「九三閱兵」。據報道，唐磊當初遞上一封言辭懇切的請戰書，「我是來自震區的一個孩子，部隊對我和家鄉有恩。請允許我代表羌族兒女、代表震區百姓，接受祖國和人民的檢閱，我將以全部的青春和熱血報答這份恩情。」

唐磊說，「別人問我為什麽這麽勇敢。我想，正因為親眼見到了災難面前解放軍的英勇無畏，才更加懂得要成為合格軍人必須經歷千錘百煉。」