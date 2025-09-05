朱雀二號改進型遙三運載火箭飛行試驗任務失利　藍箭航天公布原因

8月15日，朱雀二號改進型遙三運載火箭在東風商業航天創新試驗區點火起飛，火箭一級飛行正常，一二級分離正常，火箭二級點火後各系統工作正常、整流罩分離正常。惟火箭起飛後258秒二級伺服供電母線電壓異常下降，火箭姿態失穩，箭上自主安控系統實施自毀，飛行試驗任務失利。



周五（5日），據「LANDSPACE藍箭航天」微信公號消息，8月30日下午，藍箭航天組織召開了朱雀二號改進型遙三運載火箭飛行故障歸零評審會，經評委專家質詢評議，一致認為：問題定位準確、機理清楚、完成了故障復現，改進措施有效，並進行了舉一反三，可以歸零。



據介紹，故障發生後，公司立即成立歸零工作組，對遙三飛行試驗任務失利情況進行詳細分析調查，組織開展飛行遙測數據分析、試驗仿真和故障排查驗證試驗。歸零工作全程透明，不留風險和疑點，過程中向上級監督管理單位、任務客戶及重要相關方持續報告歸零工作進展情況。

經過飛行遙測數據分析、詳細的仿真計算、嚴格的故障排查試驗，朱雀二號改進型遙三飛行失利定位於二級執行回路驅動器高功率450V直流供電母線在火箭二級飛行的低氣壓環境下出現電弧放電短路，導致控制執行機構故障，造成飛行失利。

藍箭航天將深刻吸取本次飛行失利的教訓，並以此為契機進一步采取一系列控制措施，加強風險過程管控，加強外協外包產品的研制和生產質量過程控制，進一步提升公司型號任務發射和飛行可靠性，全力保證後續任務成功。