颱風米娜｜廣東迎來「三颱共舞」局面　多地緊急通知停課

廣東出現「三颱共舞」局面，第17號颱風「米娜」、第18號颱風「樺加沙」、第19號颱風「浣熊」已生成，多地緊急通知停課。



周五（19日）6時，中央氣象台發布颱風藍色預警。今年第17號颱風「米娜」（熱帶風暴級）的中心周五清晨5時位於廣東省汕尾市南偏東方向約160公里的南海北部海面上，即北緯21.5度、東經116.1度，中心附近最大風力有8級（20米/秒），中心最低氣壓為995百帕，七級風圈半徑160-360公里。

預計「米娜」將以每小時10-15公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，將於周五晚上在汕尾至台山一帶沿海登陸（23-28米/秒，9-10級，熱帶風暴級或強熱帶風暴級），登陸後向偏西方向移動，強度逐漸減弱。

周五8時至周六（20日）8時，南海北部和東部、台灣南部沿海、福建南部沿海、廣東沿海將有6-7級大風，陣風8-9級，其中，廣東中東部沿海、南海東北部的部分海域風力有8-10級，陣風11-12級。同時，福建東南部、廣東中東部等地的部分地區有大到暴雨，其中，廣東東南部等地的部分地區有大暴雨，局地特大暴雨（250～300毫米）。

廣東迎來「三颱共舞」局面。（廣東天氣）

此外，還有兩個颱風已於周四（18日）生成，與「米娜」形成「三颱共舞」的局面。周四20時，「樺加沙」生成，強度為熱帶風暴，位於距離菲律賓馬尼拉偏東方向約1320公里的海上，預計其將以每小時15-20公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強。同時，「浣熊」生成，強度為熱帶風暴，位於距離日本東京東偏南方向約2650公里的海上，預計將以每小時15-20公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強。

對此，廣東多地緊急通知停課，包括汕尾；惠州惠城區、惠陽區、惠東縣、仲愷高新區、大亞灣等。其中汕尾全市停課，周四17時30分，汕尾市教育局發出臨時停課通知稱，汕尾市城區、紅海灣、海豐縣已經升級為颱風黃色預警，經研究，決定全市各級各類學校、校外培訓機構於周五全天停課，各地各學校要按照《汕尾市颱風暴雨極端天氣學校停課安排指引》落實停課措施，及時將停課安排通知到每一位學生及家長，並加強安全教育，提醒注意防範颱風天氣。寄宿制學校要妥善安排學生離校，不得組織任何形式的集體活動。各地各學校要嚴格落實值班制度，保持通信暢通，如有突發情況及時報告。