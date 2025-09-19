颱風米娜｜預計今晚將於深圳或汕尾登陸　廣東省將迎大暴雨

颱風米娜預計將於今日（9月19日）晚間在廣東汕尾到深圳一帶沿海登陸，中央氣象台當天發布颱風黃色預警，中心附近最大風力有10級。



值得關注的是，廣東已出現「三颱共舞」局面，第17號颱風「米娜」、第18號颱風「樺加沙」、第19號颱風「浣熊」已生成，多地緊急通知停課。



強烈熱帶風暴米娜9月19日13時集結在香港以東約140公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

米娜的外圍雨帶正逐漸靠近珠江口。（天文台圖片）

今年第17號颱風「米娜」已於星期五加強為強熱帶風暴級，颱風中心於當天早上9時位於廣東省汕尾市東南方向約65公里的近海海面上，中心附近最大風力有10級。

中央氣象局預計，颱風「米娜」將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，強度維持或略有增強，將於星期五晚上在廣東汕尾至深圳一帶沿海登陸（每秒25至28米，10級，強熱帶風暴級），登陸後向偏西方向移動，強度逐漸減弱。

受颱風影響，星期四（18日）至星期五，南中國海中部和北部的大部分海域風力6至8級、陣風9至11級；中沙群島附近海面風力6至7級，陣風8至9級。廣東省氣象台預計，星期五至星期六（20日），廣東會有一次暴雨到大暴雨局部特大暴雨過程。

廣東迎來「三颱共舞」局面。（廣東天氣）

此外，還有兩個颱風已於周四（18日）生成，與「米娜」形成「三颱共舞」的局面。周四20時，「樺加沙」生成，強度為熱帶風暴，位於距離菲律賓馬尼拉偏東方向約1320公里的海上，預計其將以每小時15-20公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強。同時，「浣熊」生成，強度為熱帶風暴，位於距離日本東京東偏南方向約2650公里的海上，預計將以每小時15-20公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強。

對此，廣東多地緊急通知停課，包括汕尾；惠州惠城區、惠陽區、惠東縣、仲愷高新區、大亞灣等。其中汕尾全市停課。