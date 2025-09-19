王毅：中國外交進入可更有作為的新歷史階段

中國外長王毅說，中國外交在守正創新中彰顯從容自信，進入一個可以更有作為的新的歷史階段。



據外交部網站消息，王毅今（19）日在外交學院成立70週年紀念大會上說，70年來，外交學院堅守「為黨育人、為國育才」使命，秉持「立德樹人、服務外交」理念，培養了一批又一批優秀的外交人才。

他說，面對變亂交織的國際形勢，中國外交在習近平外交思想科學指引下，高舉構建人類命運共同體光輝旗幟，以前所未有的昂揚姿態、堅定不移的擔當精神，與國際社會一道，共同應對全球性挑戰，堅定做世界的和平力量、穩定力量、進步力量。

王毅還說，中國特色大國外交在守正創新中彰顯從容自信，進入一個可以更有作為的新的歷史階段。這既為外交學院的發展提供了廣闊舞台，也對外交學院的未來提出了更高要求。

他呼籲，學院要在鑄魂育人上建新功、在理論創新上攀新高、在學科建設上拓新路，也要在開放合作上創新篇，以更加開放的姿態，拓展同世界一流大學、研究機構及國際組織的深度合作，加強同全球南方國家、共建「一帶一路」國家以及周邊地區的交流合作，「積極搭建宣示中國外交理念的重要平台」。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

