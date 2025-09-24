颱風樺加沙｜鐵皮遭吹起亂飛　砸碎珠海酒店窗戶　住客稱心靈受傷

颱風「樺加沙」周三（9月24日）上午，裹挾狂風暴雨直撲廣東沿海，珠海情侶路附近有酒店的窗戶遭遇飛來橫禍，遭鐵皮砸到面目全非，有住客表示心中陰影難以消散。



亂飛的鐵皮。（封面新聞）

綜合內媒報道，珠海情侶路附近一棟建築頂樓的鐵皮，被14級狂風撕扯而起，在空中劃出一道弧線後，砸向隔壁酒店8樓的外窗。

閉路電視畫面顯示，鐵皮以45度角翻滾撞擊，鋼化玻璃瞬間炸成蛛網狀裂紋，整塊玻璃隨即爆裂脫落，現場一片狼藉。

來自廣州的住客陳先生說，「當時我躺在床上看手機，突然聽到轟的一聲巨響，整個房間都在震動！」而他所在的812房間正對事發窗戶，「幸好我習慣側身睡，要是平躺的話，那些飛濺的玻璃渣可能就扎進眼睛了。」

另一位住客說，自己的行李箱被倒塌的窗簾桿砸中，化妝品散落一地，「現在地上全是玻璃碴，走路都得踮腳。」

酒店窗戶被砸碎。（封面新聞）

現場救援的消防員指出，鋼化玻璃爆裂後形成的顆粒雖相對安全，但高速飛濺的鐵皮邊緣足以致命。不過，雖然無人在此次事件中受傷，但住客仍然表示心理陰影難以消散。

對此，有心理專家指出，突發災難易引發創傷後應激障礙（PTSD），表現為焦慮、失眠、反復回憶恐怖場景等症狀。「尤其是兒童，他們可能將此次經歷與『死亡』直接關聯，需要長期心理干預。」

亦有律師稱，根據相關法例，建築物、構築物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。「如果鐵皮屬於酒店自有設施，酒店需賠償旅客損失；若是相鄰建築所有，則涉事雙方可能承擔連帶責任。。」

專家強調，颱風不是天災，而是人禍與天災的疊加，「只有從建築設計、城市規劃到公眾教育形成完整防禦體系，才能最大限度減少損失。」