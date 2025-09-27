甘肅隴西5.6級地震有房屋倒塌　親歷者：像有人使勁搖床

今日（27日）5時49分，甘肅定西市隴西縣（北緯34.89度，東經104.59度）發生5.6級地震，震源深度10公里，距離天水市區148公里。地震造成至少4人受傷，110多間房屋受損。



地震發生時，有住戶房屋發生強烈晃動，家中吊燈搖晃。據悉，甘肅定西、蘭州等地有明顯震感。

家住隴西縣的董女士表示，自己住在21樓，第一次5.6級地震發生時震感特別明顯，在床上都被搖醒，如同有人在床邊使勁搖床的感覺。由於住在高層，董女士並未下樓到空曠地帶，後來發生3.8級餘震的時候就趕快跑下樓，許多居民也同時跑下樓。

地震造成的瓦礫。（極目新聞）

蘭州的段女士則介紹道，她的家人住在定西市隴西縣樺林村的棉柳灘，屬於震中地區。早上地震發生後，家人跟她打了視像通話，了解到村內很多土房子都塌了，墻壁也開裂了，並且餘震也很明顯且頻繁。大部分人都跑到了空曠地帶，暫時沒有人員傷亡，水、電、網絡也是正常狀態。

地震發生後，中國地震局迅速啟動三級應急服務響應，甘肅省抗震救災指揮部啟動四級應急響應，定西市抗震指揮部辦公室啟動三級響應。

甘肅省消防救援總隊迅速響應。（央視新聞）

甘肅省消防救援總隊迅速響應，立即調集定西、蘭州、天水支隊集結280名消防救援人員、42輛消防車、2000餘件套裝備器材在營區集結，定西支隊隴西大隊前突力量已出動。

據央視報道，經第一輪全面排查，地震中無人員死亡，4人受輕微傷，房屋倒塌8間，受損110餘間，受傷人員已送醫治療。

目前，救災人員正在對災區交通、電力、通信等基礎設施受損情況開展排查排險。受地震影響，徐蘭高鐵、蘭渝線、隴海線扣停列車3列，徐蘭高鐵限速40至60公里運行。