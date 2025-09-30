王滬寧主持全國政協主席會議　免去原證監會主席易會滿政協資格

據《新華社》報道，全國政協十四屆四十一次主席會議9月30日下午在北京召開，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。會議審議並通過全國政協十四屆常委會第十四次會議議程（草案）和日程，決定會議將於10月底在北京舉行。同時，會議審議通過關於免去易會滿全國政協經濟委員會駐會副主任職務、撤銷其委員資格的決定，並提請常委會會議追認；易會滿曾任中國證監會主席，是近期被查的金融系統「落馬高官」。



王滬寧在會上表示，要引導政協委員和政協機關幹部把思想和行動統一到中共中央關於「十五五」時期經濟社會發展重大決策部署上來，組織政協委員積極參與「十五五」時期經濟社會發展重要問題的專題研究和協商活動。他同時指出，要立足政協實際做好宗教工作；要認真組織全國政協各項外事活動，更好服務國家總體外交。

會議審議通過政協第十四屆全國委員會常務委員會第十四次會議議程（草案）和日程，決定10月底在北京召開全國政協十四屆常委會第十四次會議。

同時，會議審議通過關於免去易會滿政協第十四屆全國委員會經濟委員會駐會副主任職務，撤銷其委員資格的決定，提請全國政協十四屆常委會第十四次會議追認。

中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席胡春華、沈躍躍、何厚鏵、梁振英、巴特爾、高雲龍、陳武、穆虹、鹹輝、姜信治、蔣作君、何報翔、王光謙、朱永新、楊震出席會議。