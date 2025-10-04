指5、7納米晶片並非核心　華為雲CEO張平安：華為算力超英偉達3倍

華為常務董事、華為雲CEO張平安日前公開表示，5、7納米晶片製程並非核心，客戶真正需要的是優質計算結果。



他稱，華為雲服務算力效能突破，生產效率已達英偉達（輝達，NVIDIA)H20晶片的3倍，在50毫秒時延下實現單卡每秒生成2400個token。昇騰雲服務已適配盤古、DeepSeek、Kimi等模型。



張平安日前表示，5納米、7納米晶片製程並非核心，客戶真正需要的是優質的計算結果。華為雲服務透過技術創新，在50毫秒時延下實現了單卡每秒生成2400個token的能力。

他稱，華為昇騰雲服務不僅適配自研的盤古大模型，還全面支持DeepSeek、Kimi等第三方模型。張平安表示，希望所有大模型在昇騰雲上都能跑得更快、更好。

張平安指出，中國「算力黑土地」正成全球AI算力中心，華為在海外布局時發現，儘管大陸的智慧計算中心均採用液冷技術，但海外液冷資料中心仍較為罕見。若要對海外資料中心進行改造，不僅耗時較長，而且光纖網路頻寬也難以滿足需求。

Canalys數據顯示，今年第1季，華為雲在大陸雲服務市場中排名第二，佔據18%市占，與阿里雲33%的市占仍有差距。而阿里雲AI相關工作負載已連續七個季度實現三位數增長，成為雲業務的核心引擎。