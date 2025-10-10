周杰倫上海開唱單場破6萬人　歌迷場外守候大合唱

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會10月9日至11日在上海體育場登場，單場觀眾人數突破6萬人，創下該場館歷史新高。即便許多歌迷無法入場，仍有大批民眾守在場外，只為親耳聆聽偶像的歌聲。



根據《澎湃新聞》報導，上海市公安局徐匯分局表示，演唱會觀眾單場將超過6萬1400人，這是上海體育場首次出現單場超過6萬人的演唱會，也是該場館歷史觀眾人數最多的一場。

《中央社》記者實地走訪發現，9日下午5時現場已有零星入場人潮，維安嚴謹，秩序整齊，並採多入口分流入場，未出現長時間排隊情況。至晚間7時入場完畢後，仍有大批歌迷守在場外，席地而坐準備「聽場外」。

現場粉絲年齡層橫跨20歲至40歲，不少人表示自己從小學、國中時期便開始喜歡周杰倫，追隨超過20年。

一名單小姐接受《中央社》訪問時說：「2023年周杰倫在上海開唱時我就有聽場外的經驗，這次雖然也努力搶票，但一秒售空。」她指出，有看到票務賣回流票，有的票價達4000元人民幣一張，也有5000元以上，日期與位置隨機，「即便如此我也嘗試過，但依舊沒搶到」。

來自蘇州的小張自備小椅子坐在場外，她說：「今天坐在場外聽的感覺是很傷心，因為音效也不好，讓我更加難過沒有搶到票。」她也提到，比較少看到黃牛票，認為可能與實名制有關。

有一位民眾透露，曾有人將票原價轉售給他，但進場有三關驗證，最後在驗身分證時無法入場。

在中國生活多年的台灣人呂先生表示，他9日特別從杭州趕來，2023年也曾連聽三天。即使身處場外，他仍跟著唱，但氣氛不如往年熱絡，他猜測與保安聚集在一旁有關。

當周杰倫演唱〈青花瓷〉時，場外一度出現大合唱，氣氛溫馨。但保安隨即拿著大聲公提醒「所有人往後退」，引發部分民眾不滿，甚至與保安發生小口角。

演唱會也帶動現場商機。場外有不少流動攤販販售周邊商品，包括用網路票換實體紀念票、演唱會手燈、化妝服務等，但經常遭保安驅趕。其中一名販售化妝服務的黃小姐也是資深歌迷，她說：「我從小學四年級開始喜歡周杰倫，當時全班都迷周杰倫，還會一起大合唱周杰倫的歌，甚至寫情書時也都會用周杰倫的歌詞。」她認為，周杰倫代表了她的青春，也是「一個時代的象徵」。