公安懸賞徵「台灣心戰大隊」18人犯罪線索　國台辦：必遭法律嚴懲

周六（10月11日）上午，福建省廈門市公安局發布懸賞通告，向社會懸賞徵集18名台灣軍方「心戰大隊」核心骨幹違法犯罪線索。對此，國台辦發言人陳斌華表示，任何為「台獨」分裂勢力為虎作倀的組織和人員都必遭法律嚴懲。



國台辦發言人陳斌華。（國務院台辦）

陳斌華說，台灣軍方政治作戰局心理作戰大隊長期通過架設反宣網站、製作反動遊戲、偽造影音內容、運營反動電台等卑劣手段，抹黑攻擊大陸，宣揚「台獨」謬論，煽動分裂國家。公安機關對該大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發布懸賞通告，是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。

陳斌華指出，「台獨」是歷史逆流，是兩岸禍害。任何為「台獨」分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑，堅定維護國家統一，堅定維護台海和平穩定和自身安全福祉。

廈門市公安局發布懸賞通告，向社會懸賞徵集18名台灣軍方「心戰大隊」核心骨幹違法犯罪線索。（廈門市公安局）

據早前報道，廈門市公安局發布懸賞通告，稱接獲台灣民眾舉報，台灣民進黨當局利用架設反動宣傳媒介、製作反動遊戲等手段，對兩岸民眾進行鼓動、宣傳，造成惡劣影響。通告指出，將徵集顏嘉宏等18名台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊」核心骨幹違法犯罪線索，只要提供有效線索者，公安局將給予一萬元人民幣的獎金。