楊振寧逝世｜清華沉痛悼念：「寧拙毋巧，寧樸毋華」是其治學態度

著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧，因病10月18日12時00分在北京逝世，享年103歲。清華大學發文，沉痛悼念深切緬懷楊振寧先生。



楊振寧1922年出生於安徽合肥，1929年隨父母來到清華園。1938年考入西南聯合大學，1942年入清華大學研究院，1944年獲理學碩士學位，1945年作為清華大學留美公費生赴美留學，就讀於芝加哥大學，1948年獲博士學位後留校工作。1949年加入普林斯頓高等研究院，1952年任永久研究員，1955年任教授。1966年任紐約州立大學石溪分校愛因斯坦講座教授，創立理論物理研究所（現名為楊振寧理論物理研究所），並在該研究所工作至1999年。1986年起應邀擔任香港中文大學博文講座教授。1997年起任新成立的清華大學高等研究中心（現名為高等研究院）名譽主任，1999年起任清華大學教授。

年輕時的楊振寧。（Wikimedia Commons）

文章指出，楊振寧是20世紀最偉大的物理學家之一，為現代物理學的發展作出卓越貢獻。他與米爾斯提出的「楊-米爾斯規範場論」奠定了後來粒子物理標準模型的基礎，被認為是現代物理學的基石之一，是與麥克斯韋方程和愛因斯坦廣義相對論相媲美的最重要的基礎物理理論之一。他與李政道合作提出弱相互作用中宇稱不守恒的革命性思想，並獲得1957年諾貝爾物理學獎，共同成為最早獲得諾貝爾獎的中國人。他發現了一維量子多體問題的關鍵方程式「楊-巴克斯特方程」，開辟了統計物理和量子群等物理和數學研究的新方向。他在粒子物理、場論、統計物理和凝聚態物理等物理學多個領域取得的諸多成就，對這些領域的發展產生深遠影響。他是十餘個國家和地區科學院的外籍院士，獲頒國內外二十餘所知名大學的名譽博士學位，還獲得了美國國家科學獎章、富蘭克林獎章、昂薩格獎、費薩爾國王國際科學獎、中國國際科技合作獎、求是終身成就獎等眾多榮譽。

楊振寧在1971年重返中國大陸，是中美關係開始解凍後最早回到中國大陸訪問的美籍華人學者之一。（資料圖片／視覺中國）

楊振寧先生畢生心繫家國，為祖國的科教事業作出了傑出貢獻。1971年他首次回新中國訪問，掀起大批華裔學者訪華熱潮，被譽為架設中美學術交流橋梁第一人，後又向中央領導同志提議恢復和加強基礎科學研究。他親自募集資金設立「對華教育交流委員會」，持續資助中國學者近百人到美國進修，這些學者成為後來中國科技發展的中堅力量。他為促進國內科技交流和進步做了大量工作，為中國重大科學工程和科教政策制定建言獻策、發揮了重要影響。回到清華之後，他把高等研究院的發展作為自己的新事業，為清華大學物理學等基礎學科的發展和學校人才培養事業傾注了大量心血、作出了極大貢獻，對中國高等教育的改革發展產生了重要影響。

文章指出，楊振寧先生的一生，是探索未知的不朽傳奇，是心懷家國的永恒回響。「寧拙毋巧，寧樸毋華」是他的治學態度，也是他的人生態度。正如他鐘愛的詩句「文章千古事，得失寸心知」，楊振寧先生的百年人生是一部閃耀在人類群星中的千古篇章，「楊振寧先生永垂不朽！」