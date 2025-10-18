楊振寧逝世｜一生心懷家國　被譽「中美學術交流橋樑第一人」

享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧，因病於周六（18日）12時00分在北京逝世，享年103歲。雖然楊振寧生平身居海外多年，但他始終心繫中國。早在1971年中美關系有了解凍跡象，他便寫信給父親表達回國探親的意願，同年受到黨和國家領導人的親切接見，之後更掀起大批華裔學者訪華熱潮，被譽為架設「中美學術交流橋樑第一人」。



楊振寧身居海外多年，但始終牢記父親楊武之「有生應感國恩宏」的囑托，家國情懷濃厚。他直言：「我的身體裏循環著的是父親的血液，是中華文化的血液。」

年輕時的楊振寧。（北京日報）

1971年，世界正值冷戰時期，惟中美關係有解凍跡象。楊振寧隨即寫信給父親，表達回國探親的意願，楊武之將消息報告國務院後獲批准。7月，他回國訪問，受到黨和國家領導人的親切接見，並見到了摯友鄧稼先。從鄧稼先處，楊獲知中國原子彈是自力更生製造的，並激動涕零。

返美後，楊振寧到多所大學演講，造成極大影響，掀起大批華裔學者訪華熱潮，被譽為「架設中美學術交流橋樑第一人」。1972年，他再次回中國訪問，向總理周恩來提議中國應重視基礎科學研究，得到周的高度重視，對恢和加強中國的基礎科學研究起到了重要作用。

1972年，楊振寧與王承書（左一）、張文裕（左二）、鄧稼先（右二）、周光召（右一）照於北京。（人民日報）

1973年7月，楊振寧在第四次訪問中國期間，向接待人員提出了一個大膽的請求，就是拜會毛澤東。7月17日，在周恩來和中國科學院院士周培源的陪同下，毛澤東在中南海書房會見了楊振寧。楊振寧說：「毛主席的興趣非常廣泛，那次一個半鐘頭的見面，從哲學到物理學，到怎麽樣做研究，都是我們談的話題。最後走到門口，他跟我拉手照了一張相，他說我年輕的時候，也很想在近代科學方面做一些貢獻，可是後來沒做到，我很高興你在這方面做了一些成績。這幾句話我想是他由衷講出來的話。」

1973年7月17日，在周恩來和中國科學院院士周培源的陪同下，毛澤東在中南海書房會見了楊振寧。（北京日報）

1977年，為促進中美邦交正常化，楊振寧組織成立全美華人協會並擔任會長。1979年1月30日，他在華盛頓主持歡迎鄧小平的宴會並致詞，指出中美建交符合兩國人民利益，並強調世界上只有一個中國，呼籲華人華僑為中國統一大業作出貢獻。

此後數十年，楊振寧為促進中國科技交流和進步做了大量工作。他從國家發展大局出發，為中國重大科學工程和科教政策制定發表關鍵性意見。1980年，楊振寧在紐約州立大學石溪分校設立「對華教育交流委員會」，從美國和香港募集資金，資助中國學者到美國進修。前後十餘年間，近百位學者受此資助赴美進修，成為後來中國科技發展的重要中堅力量。

1957年楊振寧自瑞典國王手中接受諾貝爾獎章。（「清華大學」微信公號）

1982年，楊振寧致函中央領導，就中國科研事業的戰略性問題和發展方向提出意見和建議。自1980年代，他先後幫助中山大學、南開大學等國內高校設立理論物理等基礎科學研究機構。1986年，他應邀擔任香港中文大學博文講座教授，此後經常訪問香港，對香港的科學發展產生了深遠影響。1989年，他擔任亞太物理學會首任主席，該學會後來設立「楊振寧獎」以表彰年輕學者。1992年，他協助設立了「求是科學基金」和「何梁何利基金」。

1997年到2005年的八年間，楊振寧先後多次致信中央領導，力主中國應立即發展自由電子激光，對中國建設自由電子激光裝置作出歷史性貢獻。2002年，他應邀參與籌建邵逸夫獎勵計劃，並擔任總評選委員會主席。2018年，他還應邀擔任「科學探索獎」的共同發起人。

楊振寧的一生也離不開母校清華。1997年，清華大學成立高等研究中心，楊振寧應邀擔任中心名譽主任，2009年高等研究中心更名為高等研究院。自1999年，楊振寧任清華大學教授，親自募集資金創立了清華大學高等研究中心基金會，用於人才引進和學科建設。

2002年，楊振寧與出席清華大學舉辦的前沿科學國際研討會的學者合影。（央視新聞）

回到清華園，楊振寧把高等研究院的發展作為自己的新事業。他以身垂範，以80多歲高齡繼續從事一線教學科研工作，親自參與物理學人才培養工作，為清華大一學生講授「普通物理」課程，為推動清華大學冷原子物理、凝聚態物理、密碼學等基礎學科的發展和學校人才培養事業傾注了大量心血、作出了極大貢獻，對中國高等教育的改革發展產生了重要影響。

2004年秋楊振寧與清華大學物理系大一新生在課間交流。（人民日報）

2015年，楊振寧更放棄美國國籍，之後從中國科學院外籍院士轉為中國科學院院士。2021年5月，楊振寧將自己珍藏的2000餘件圖書、文章手稿、影像資料和藝術品捐贈給清華，在學校圖書館設立「楊振寧資料室」。另據統計，多年來楊振寧和翁帆向清華捐贈的錢款，總數超過人民幣2000萬元人民幣。

2021年9月22日，清華大學舉行「楊振寧先生學術思想研討會」，會上楊振寧發表了「但願人長久，千里共同途」的講話，回憶1971年回國訪問的情形，深情追憶摯友鄧稼先。據了解，鄧稼先比他早半個世紀回國。1971年，楊振寧回國臨別時收到鄧稼先的來信，信中寫道「但願人長久，千里共同途」，意思是二人雖然在不同的地方，但殊途同歸，都為祖國做出了貢獻。

2021年楊振寧在清華舉行的「楊振寧先生學術思想研討會」上講話。

楊振寧曾表示，自己一生最重要的貢獻是幫助改變了中國人自己覺得不如人的心理，幫助中國人的自信心增加了。在他身上，有中國傳統文化深深的烙印。他曾說：「我想，德者，就是做人的原則。如果要給自己打分數，這德、功、言，我自己覺得我做得還不壞，而且呢，是非常中國式的。我是從很早對中國就是很樂觀的態度，我想80年代90年代我就是很樂觀。我想這個所以樂觀的地方，是因為中國文化傳統對於今天的中國的影響，是非常之大。」