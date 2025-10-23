四中全會｜增補張升民為中央軍委副主席　現任火箭軍上將

據第二十屆中央委員會第四次全體會議公報，全會決定，增補張升民（张升民）為中共中央軍事委員會副主席。



張升民。（中央紀委國家監委網站）

公開資料顯示，張升民生於1958年8月，陜西武功人，1978年2月入伍，1979年7月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷。

張升民現任二十屆中央委員，中共中央軍事委員會委員，中華人民共和國中央軍事委員會委員，中央紀委副書記，中央軍委紀律檢查委員會書記兼中央軍委監察委員會主任、黨委書記，火箭軍上將軍銜。

此外，全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員于會文、馬漢成、王健、王曦、王永紅、王庭凱、王新偉、韋韜、鄧亦武、鄧修明、盧紅為中央委員會委員。

全會審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於唐仁健、金湘軍、李石松、楊發森、朱芝松嚴重違紀違法問題的審查報告，審議並通過了中共中央軍事委員會關於何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予何衛東、苗華、唐仁健、金湘軍、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、李石松、楊發森、朱芝松、張鳳中開除黨籍的處分。