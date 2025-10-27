中華白海豚擱淺湛江沙灘　母子難產而亡

10月26日，廣東湛江硇洲島譚北灣一處沙灘上發現一具中華白海豚屍體，腹部還有一隻未能完全產下的小海豚。當地警方證實，該條白海豚因難產而亡，屍體已移交動保部門處理。



10月26日下午，當地派出所和海洋部門接報後迅速趕到現場，並將海豚母子的遺體帶離現場。據了解，該條成年白海豚吻部修長，身體呈現出灰白色並帶有斑點。

《百姓關注》報道，目擊者黃先生稱，當時見到一條長約3米、重達4、500斤的母白海豚，躺在沙灘上一動不動。當他們走近仔細查看時，才發現海豚腹下露出一隻小海豚三分之二的身體。

中華白海豚難產而亡，擱淺在沙灘上。（深視新聞）

黃先生表示，在現場沒有發現白海豚外表受傷的跡象，懷疑牠在生產過程中被小海豚卡住，難產而亡，「實在是太可惜了」。他又稱，當地居民經常在海邊發現擱淺的江豚，但如此珍貴的白海豚死亡實屬罕見。

10月27日，湛江市硇洲派出所表示，經初步調查，該條白海豚是難產死亡，此前死亡後被海浪沖上岸邊沙灘，目前，其屍體已移交動保部門處理。

中華白海豚腹中的小海豚未能誕下。（深視新聞）

中華白海豚是國家一級保護動物，被譽為「海上大熊貓」，主要分布於中國東南沿海海域。牠們通常每次只產一仔，孕期長達10-11個月，繁殖率低，種群數量稀少。牠主要棲息於中國東南沿海鹹淡水交匯水域，以魚類和烏賊為食，平均壽命約30年，現存種群約4000-5000隻。