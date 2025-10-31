美國恢復核試使中美競爭更複雜　美媒：中國重啟新疆核試場工程

美國總統特朗普在與中國國家主席習近平會面前夕，於社群媒體發文指示國防部立即啟動核武測試程序，引發美中核武對峙進一步複雜化。《紐約時報》周四（30日）發文指，中國正同步重啟新疆羅布泊核試驗場建設，包括新掘地下隧道，似在對外釋放「對等回應」訊號。



在「習特會」前夕，特朗普發文稱，由於其他國家的試驗計劃，其已指示戰爭部在平等的基礎上，開始測試核武器。這個程序將立即開始。《紐約時報》周指出，此命令或受俄羅斯總統普京刺激。普京數日前宣稱成功測試核動力水下無人載具「海神」（Poseidon）。

卡內基國際和平基金會研究員潘達（Ankit Panda）警告，若美國恢復核試，等同給中國和俄羅斯「許可」重啟全面試驗，此前兩國已多年未進行此類測試。

然而，衛星影像揭露，羅布泊核試驗場正大興土木。前美國國家地理空間情報局分析師巴比亞茲（Renny Babiarz）等專家研判，新建隧道可用於地下核試，有助中國開發新型核武。

特朗普2025年10月30日在空軍一號上接受傳媒採訪（Reuters）

報道稱，此舉或為中國向外傳遞訊號，即若他國恢復核試，北京亦將跟進。潘達估計，美國若重啟試驗，需18個月整備內華達場地，而中俄準備速度「可能稍快」。

美國國防次長柯伯吉（Elbridge Colby）今年參院聽證會上表示，俄羅斯幾乎已完成其所有核力量的現代化，中國也在推進核力量現代化，其核武庫擴充速度驚人。

中國於1964年首爆核彈，1996年進行最後一次試驗，恰在「全面禁止核試驗條約」（CTBT）通過前。中國累計約45次核試，遠少於美俄數百次。此後，中方與各擁核國均轉向「亞臨界核試驗」，不引發核爆。

美國科學家聯合會報告顯示，中國現有約600枚核彈頭，多部署於陸基導彈，數量遠低於美俄數千枚。