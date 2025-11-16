中國籲避免赴日　胡錫進：赴日遊客少了　或促進內地部分地區旅遊

中日關係緊張，中國外交部14日提醒中國公民近期避免前往日本。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進15日發文分析稱，中國這樣做會打擊日本旅遊業，但對中國卻幾乎不會有什麼影響。去日本的遊客少了，中國冬季溫暖地區的旅遊反而可能活躍起來。



胡錫進。（資料圖片）

胡錫進稱，中國外交部提醒中國公民近期避免前往日本，這是中方反擊高市早苗涉台言論的第一個抗議之外的重大行動，標誌著中日此輪危機決不僅僅是 「口水戰」，它對中日關係的衝擊將會是全面的。

胡錫進稱，旅遊業有個特點，就是它雖然「不富國」，但很「富民」。日本旅遊業在疫情之後井噴式恢復發展，提升了很多日本人在經濟整體不好情況下的體感，受益人群很多。

雖然中國遊客減少難以打擊日本的整個經濟，但會影響很多日本旅遊從業者的生計，增加日本社會對高市早苗嚴重衝擊中日關係的警覺。

胡錫進又稱，中國這樣做會打擊日本旅遊業，但對中國卻幾乎不會有什麼影響。去日本的遊客少了，中國冬季溫暖地區的旅遊反而可能活躍起來。很多制裁行為會「殺敵一千，自損八百」，但勸導中國遊客近期不去日本，卻幾乎只會造成日本的單方面損失。

胡錫進稱，至於中日這場危機會延續多久，烈度升到多高，很大程度上取決於高市早苗和日本政府的態度。