漁船翻側11人墮海　遼寧官員見死不救　104人被採取刑事措施

近期，遼寧省接連發生漁船翻側事故，其中11月10日，一艘漁船在韓國全羅北道群山市附近海域翻側，11名船員墮海，2人被附近經過的貨船救起，其餘9人失蹤。內地傳媒披露，營口市鮁魚圈區海洋與漁業局局長徐某不僅不組織救援，反而要求船主「不要報警求救」，企圖掩蓋真相。



《新華社》消息，據中國駐光州總領館通報，11月9日和10日，兩艘中國漁船先後在韓國附近海域傾覆，共有8人獲救、2人死亡、12人失蹤，中韓海警仍在聯合全力開展搜救工作。

這是11月9日在韓國全羅南道可居島附近海域拍攝的中國漁船傾覆現場。（新華社）

對於11月10日的翻船事故，經調查，已刑事立案7宗，對14人採取刑事強制措施，營口市紀委監委對3名涉案公職人員立案審查調查，目前案件還在進一步辦理中。

經查，事故漁船船主兼船長鄭某在應對船舶檢驗檢查時，為使漁船達到出海標準，蓄意使用他人職務船員資質應付安全檢查，而相關職務船員並未登船履職。鄭某安排2名未按規定報備且無有效船員證書的人員替代出海作業，導致該漁船未達到標準，不具備合法出海作業資質。11月16日，營口市公安局對鄭某採取刑事拘留強制措施。

營口市鮁魚圈區海洋與漁業局局長徐放。（深圳晚報）

內媒披露，營口市鮁魚圈區海洋與漁業局黨組書記、局長徐某，在遼營漁某船翻側後，不僅不組織救援，反而安排工作人員遲某某與船主串通，要求其「不要報警求救」，企圖掩蓋真相。目前，徐某和遲某某因涉嫌違紀違法被立案審查調查。

遼寧省接連發生漁船翻側事故。《遼寧日報》報道，事故發生後，遼寧省紀委監委牽頭成立監督問責工作專班，對調查中發現的失職瀆職等問題依法依規從嚴處理。省公安廳指定異地立案管轄，省市兩級公安機關抽調精幹力量，對漁船傾覆事故並線偵查、提級偵辦。

截至11月24日，全省各級紀檢監察機關共立案162人，管護30人，留置31人。公安機關共破獲刑事案件45宗，採取刑事強制措施104人。在高壓震懾和政策感召下，已有52人向紀檢監察機關主動投案。