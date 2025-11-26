Canon中山公司宣布停產關閉：將妥善處理員工安置，優於法律補償

11月26日，一則關於Canon佳能（中山）辦公設備有限公司停止運營的公告在網絡上公開。公告指出，公司因經營環境發生重大變化，決定終止生產經營活動並正式關閉。



一則關於Canon佳能（中山）辦公設備有限公司停止運營的公告在網絡上公開。(網絡圖片)

公告解釋，近年來激光打印機市場持續萎縮，同時國內同類品牌迅速發展，導致公司面臨日益嚴峻的經營壓力。儘管已採取多種應對措施，但未能有效改善局面。經過總部慎重評估，最終作出關閉公司的決定。

公司在公告中表示，充分意識到這一決定將對員工的生活和職業發展造成重大影響，對此深表歉意與遺憾。佳能（中山）承諾將嚴格依照中華人民共和國勞動合同法及相關法規，妥善處理員工安置、薪酬結算等後續事宜，切實維護員工的合法權益。同時，公司將積極制定優於法定標準的補償方案，力求減輕員工所受影響。

Canon佳能（中山）辦公設備有限公司。（翻攝官網）

曾是全球重要影印機製造基地：生產上億台影印機

公開信息顯示，佳能（中山）辦公設備有限公司成立於2001年，為日本佳能株式會社在廣東省中山市投資設立的外商獨資企業，坐落於中山火炬開發區，主營業務為彩色及黑白激光打印機的生產，產品主要銷往海外多個市場。

在企業發展高峰期，其曾是全球重要的黑白激光打印機製造基地之一，產量一度佔據全球半數份額。截至2022年4月，佳能（中山）辦公設備有限公司宣佈累計生產達1億1千萬台。