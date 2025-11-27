宏福苑五級火｜竹棚加速火勢？港建造業專家：香港用它有三大原因

11月26日，香港宏昌閣突發五級火災，大火從10層外牆施工竹架燃起，造成55人死亡、279人失聯的慘重後果。不少內媒議論，認為香港建築偏愛使用竹棚架，加速火勢的蔓延。同樣也有不少外媒也在關注竹棚易燃的問題。



香港建造業總工會理事長周思傑接受內媒《紅星新聞》則表示，香港和澳門是全世界唯二使用竹棚的地方，竹棚在空間小的香港和價錢有其優勢。他也強調，竹棚本身是安全的，根本原因是工地安全管理不到位。



據內媒《紅星新聞》、《中華網》報道，竹棚在香港建築工地上十分常見。香港土地緊張，金屬棚架需要專用倉庫防鏽，成本高昂；而竹材從內地運來便宜，用後可直接焚燒，不佔空間。報道稱香港的「搭棚協會」長期壟斷行業，現有2500多名註冊竹棚工，依賴性嚴重，每年在建築上至少要消耗掉500萬根竹子。

內媒稱，「由於竹子是天然有機材料，極易燃燒。一旦工地出現煙頭、火花或者電氣故障，極容易發生火災，火勢的爬升速度也超乎想像。同時，竹棚很難進行阻燃處理，綁紮用的塑料繩也易燃，燃燒時會產生大量有毒濃煙，嚴重阻礙逃生與救援。」

對於，這次受到極高關注的香港建築施工時使用竹棚架的問題，周思傑接受《紅星新聞》採訪稱，「據我了解，目前香港和澳門是全球唯二仍在使用竹棚架的地方，其他地方都已經使用金屬腳手架替代。」

周思傑分析，香港使用竹棚架的主要原因有三方面。其一，香港和澳門都屬於空間狹窄地勢起伏的地方，且各種建築物鱗次櫛比，造成很多不規整的稜角，竹棚架在搭建時，其靈活性和兼容性高於金屬腳手架；其二，香港竹棚架相關行業從業員大概有三四千人，是一個龐大的群體；其三，也是周思傑認為最重要的一點，使用竹棚架的費用更低，和使用金屬棚架相比，竹棚架的費用要低一半。

周思傑認為，以上三個原因，造成了現代化程度極高的香港，卻仍在使用傳統的竹棚架的局面。周思傑表示，本次大埔宏福苑起火，竹棚架外面的綠色圍網應該是不符合規定的，加上樓層沒有隔火層來阻擋火勢蔓延才會造成五級大火。

即使以往發生過竹棚架倒塌、起火的安全事故，根本原因是工地安全管理不到位，竹棚架本身是安全的，未來在香港，金屬腳手架會逐漸代替竹棚架，但會考慮多方原因，不會搞一刀切。

