宏福苑五級火｜港人和深圳市民連夜送毛毯：一方有難，八方支援

截至今日（27日）下午2時50分，大埔宏福苑五級火災至少造成55人死亡，72人受傷，另有多人仍然失蹤，搜救工作持續。內媒報道，11月26晚，有深圳市民自發組團，為香港大埔火災群眾安置點的香港市民們送去保暖物資。另外也有住在白石角的港人Amy和Catherine與朋友在當晚迅速組織，從深圳運送3000到4000條毛毯來港，物資塞滿兩台大型貨Van。



Catherine表示，因為白石角與大埔相近，26日晚間大埔宏福苑附近交通受阻，因此許多東西都是直接運送到白石角再由白石角的街坊送往大埔。



Catherine回憶，火災發生後自己和「香港優才圈」微信公眾號的群友都很關心這個事件，在大火發生後就討論如何能提供什麼物資幫助，Catherine看到當時大埔有毛毯的物資需求，有善心的群友稱能提供3000到4000條毛毯，她和同樣住在白石角的Amy就負責處理跨境運輸問題，當晚快速且順利將3000多條毛毯和物資一起運來香港，並送到大埔宏福苑。



（深視新聞）

據深視新聞報道，27日0時左右，多位從深圳趕到香港的熱心市民自發前往火災現場附近送物資，將4000多條禦寒毛毯給受影響的香港市民使用，並表示「一方有難，八方支援。」

截止目前，宏福苑五級火造成至少55人死亡，74人受傷，15人情況危殆。