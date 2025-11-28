深圳14歲男學生刀殺同班女同學　一審被判無期徒刑

深圳14歲女生潘某某，今年4月8日在家門口遭同班男同學鍾某某持刀刺死。案件周五（11月28日）在深圳市中級人民法院一審公開宣判，鍾某某犯故意殺人罪，被判無期徒刑，剝奪政治權利終身。



遇害女生。（影片截圖）

法院經審理查明，被告鍾某某（時年14歲）與被害人潘某某（歿年14歲）是同學。鍾某某因無端猜疑對潘某某心生不滿，並購買折疊刀伺機作案。2025年4月8日19時許，潘某某行至自家樓下準備上樓時，鍾某某持刀對潘某某身體多處捅刺，致其搶救無效死亡。

法院認為，被告鍾某某故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。鍾某某預謀行兇，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，主觀惡性深，應當依法予以懲處。鍾某某作案時不滿十八周歲，依法應當從輕處罰。根據其犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，遂作出上述判決。

另據《人民日報》報道，至於為何未成年人不適用死刑，以及國外的法律實踐是否也規定未成年人不適用死刑？中國政法大學教授、中國刑事訴訟法學研究會副會長兼秘書長熊秋紅表示，中國刑法規定，對犯罪時不滿18周歲的未成年人不適用死刑，包括不適用死刑緩期2年執行。本案被告預謀殺人，犯罪原因為無端猜疑，主觀惡性深，且犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，危害後果嚴重，綜合該案的主客觀情況，對其判處無期徒刑是適當的。

中國刑法規定，對犯罪時不滿18周歲的未成年人不適用死刑，包括不適用死刑緩期2年執行。（視覺中國）

熊秋紅續指，對未成年人不適用死刑，是考慮到其生理和心理發育尚未成熟，社會閱歷、社會經驗也有限，認知能力、判斷能力及自我控制能力較弱，犯罪行為多受外界不良環境影響。考慮到未成年人具有可塑性，從保護未成年人和人道主義出發，對其進行教育、感化和挽救，給予其改過自新、回歸社會的機會。

熊秋紅說，對未成年人不適用死刑，是國際社會的普遍做法。聯合國《公民權利和政治權利國際公約》、《兒童權利公約》、《少年司法最低限度標準規則》均明確要求對未滿18周歲的未成年人犯任何罪行不得判處死刑。中國簽署並批准了《兒童權利公約》，須履行公約所規定的義務，這也是聯合國歷史上加入國家最多、國際共識最廣的國際公約。