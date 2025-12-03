廈金大橋廈門段主塔封頂　海上「搭積木」！預留金門段接口

計劃連接廈門和金門的廈金大橋，廈門段主塔於周一（12月1日）順利封頂。



廈金大橋建設正式從「立塔成型」轉入「懸索成橋」階段。（福建日報）

據《福建日報》報道，12月1日晚，隨着最後一個鋼殼精準吊裝到位，廈金大橋廈門段關鍵控制性工程劉五店航道橋主塔順利封頂。這一里程碑式進展，標誌着大橋建設正式從「立塔成型」轉入「懸索成橋」階段，為後續主纜架設、鋼箱梁吊裝等核心工序築牢基礎。

廈金大橋廈門段起於環島東路與會展北路交叉口，終至翔安國際機場並預留金門段接口，路線全長約19.6公里，其中主線約17.34公里、翔安支線約2.27公里，由廈門路橋工程投資發展有限公司建設，是構建廈金「同城生活圈」的關鍵抓手。

今次封頂的劉五店航道橋全長1948米，主跨928米，主塔高178.1米，是福建省最大跨徑橋樑及首座全離岸式海中懸索橋，同時也是國內首座五跨連續三跨吊組合橋塔平面纜懸索橋。

廈金大橋廈門段主塔封頂。（福建日報）

大橋單個主塔由60個鋼殼節段和2道鋼橫樑構成，鋼結構總重8798.2噸，單次吊裝最大構件重量達750噸，施工面臨全離岸海上超高結構作業、高精度拼裝等多重技術挑戰。

主塔為預製裝配化大型海中橋塔，在海洋環境中創新採用無筋鋼殼混凝土組合結構，鋼構件工廠預製後海運吊裝，像「搭積木」般在海上完成施工，省去現場鋼筋連接工序，實現5.5天一節段的高效進度，較常規工藝工效提升66%。

此外，施工團隊還採用「繞墩方案」搭建環形施工平台，破解複雜海況下的作業難題；通過雙摻技術、通水冷卻等手段精準控制混凝土溫度，避免裂縫產生。

廈金大橋建成後，將與翔安國際機場、廈金航線構建對台海陸空立體交通網，對推動兩岸融合發展示範區建設具有重要意義。