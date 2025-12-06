中日關係持續緊張　大連海事局：7日起渤海海峽黃海北部軍演一週

據中國海事局網站消息，大連海事局發布航行警告，12月7日16時至14日16時，渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

大陸宣布明起「渤海海峽黃海北部」實施軍演，為期一週。與此同時，東亞海域出現異常軍事動態，大陸部署大量海軍艦艇與海警船，引發區域關注。

大連海事局發布「遼航警523/25」航行警告。（大連海事局官網）

大連海事局發布「遼航警523/25」航行警告，稱渤海海峽黃海北部，自12月7日16時至14日16時在38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止駛入。

據此前報道，日本首相高市早苗11月14日發表「台灣有事論」後，中日緊張關係升溫，已經是第四周在黃海有軍演行動。中國海事局網站11月15日公布，鹽城海事局發布航行警告，11月17至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

大連海事局發布航行警告，宣布11月23日至12月7日連續2周，在渤海海峽黃海北部部分水域執行軍事任務。

11月24日大連海事局再度發布航行警告，自11月25日9時至16時，渤海部分海域執行軍事任務；自11月25日8時至28日12時，黃海北部部分海域實彈射擊，禁止駛入。