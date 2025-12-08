國家體育總局原局長苟仲文受賄近2.4億　一審判死緩

央視報道，江蘇省鹽城市中級法院8日一審公開宣判十四屆全國政協原常委、民族和宗教委員會原副主任苟仲文受賄、濫用職權案，苟仲文以受賄罪及濫用職權罪合併判決執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。對苟仲文犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



苟仲文。（視覺中國）

經審理查明：2009年至2024年，苟仲文利用擔任北京市副市長，北京市委常委、北京市委副書記，國家體育總局黨組書記、局長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、項目審批等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣2.36億餘元。2012年至2013年，苟仲文擔任北京市副市長期間，在相關項目收購過程中濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失。

據早前報道，苟仲文擔任國家體育總局局長期間，中國代表團在東京奧運會共獲得38枚金牌，歷來成績僅次於2008北京奧運，當時一度被網民稱為「偉大的仲文同志」。

苟仲文。（央視）

公開簡歷顯示，茍仲文生於1957年6月，早期在原國家信息產業部工作，歷任中國電子信息產業發展研究院院長、原國家信息產業部副部長等職。2008年，茍仲文調任北京市副市長，任該職5年後，於2013年任北京市委常委、市委教工委書記、中關村管委會黨組書記，同時兼任北京市委黨校校長、北京行政學院院長。

2016年4月，茍仲文任北京市委副書記，半年後調任國家體育總局。2022年7月29日消息指，茍仲文因年齡原因，不再擔任國家體育總局局長、黨組書記職務，後任全國政協民族和宗教委員會副主任。至2024年5月30日消息指，茍仲文被查。