中央經濟工作會議｜習近平批評有地方搞數字注水、虛假開工

中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。《人民日報》14日頭版刊登中共中央總書記、國家主席習近平講話的部分內容。



國家主席習近平出席會議並總結2025年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2026年經濟工作。（新華社）

據新華社報道，中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。（新華社）

習近平指，京津冀、長三角、粤港澳大灣區是引領全國高質量發展的重要動力源，會議部署「建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粤港澳大灣區國際科技創新中心」，就是要更好發揮科技實力雄厚、創新要素集聚的優勢，打造創新引領現代化建設的標桿，他強調這是重大任務。

習近平又表示，落實中央關於經濟工作的思路、任務、政策，需要結合實際、因地制宜。他批評一些地方發展新質生產力不顧實際，盲目追風口，形容看别人搞芯片（晶片），自己也搞，看别人搞「新三樣」（新能源汽車、鋰電池、光伏產品），自己也不甘落後。他形容，生物有多樣性，地區有差異性，反問為何都選擇幹一樣的活。

習近平也提出地方一些問題，「我們這些年馳而不息糾正形象工程、政績工程，取得了很多成效，但沒有根治，有的地方還出現了新變種」；「有的地方開發區大而不當，有的地方展會論壇活動無序發展」，還有「數字注水」、虛假開工、「開票經濟」等。《人民日報》報道特別指，行語至此，習近平「神色凝重」。

習近平說，「所有規劃都要實事求是，追求實實在在、沒有水分的增長，推動高質量、可持續的發展。對於脫離實際急躁冒進、層層加碼、亂鋪攤子的，要嚴肅問責。」

「對我們『卡脖子』是卡不住的」

習近平談及「十四五」時提到，上天入地下海的科技創新成果「令人刮目相看」，「實踐證明，對我們『卡脖子』是卡不住的」。並稱在關稅戰、貿易戰中，中國向世界展示了從容自信，「打出了中國人的志氣骨氣底氣，彰顯了我們的硬核實力，贏得了國際社會尊重。」

針對「十五五」，習近平指出，有些十五五規劃項目準備好可以提前開工建設，但必須以防止無效投資為前提，嚴防建成即荒廢、投資即流產的問題。習近平表示，「對投資下滑，既要高度重視也要沉著冷靜。從基本實現社會主義現代化的要求來看，無論投資於物還是投資於人都有廣闊空間。」