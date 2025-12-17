美媒曝解放軍攻台三步驟？國台辦：解決台灣問題是中國人自己的事

《華爾街日報》日前報道稱，解放軍會通過3個步驟「攻台」，並列出「最佳攻台時間」和「最佳登陸地點」，引發關注。對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。



《華爾街日報》近日分析解放軍對台局勢，指出3月中旬至4月底，以及9月下旬至10月下旬，是解放軍越過台海的最佳時機，桃園沿岸則是可能的登陸地點。

國台辦發言人朱鳳蓮。（微博＠國台辦發布）

文中預測，若戰爭爆發，解放軍作戰行動將分為3階段，首先會用密集飛彈攻擊，繼而派出艦船穿越台灣海峽，由兩棲部隊在一個或多個海灘登陸，最後大陸軍隊突破登陸區，向台北發起地面進攻。

國台辦17日上午舉行例行記者會，針對上述文章，發言人朱鳳蓮表示，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是神聖的使命、正義的事業。解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉」。

朱鳳蓮稱當前台海形勢複雜嚴峻，根本原因在於賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。盼廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨引戰」的危害性、破壞性，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，一道維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

此外，現場有記者問及賴清德提出1.25萬億元新台幣特別預算案用於向美採購軍備，與美國國防部機密報告指出中國大陸已有足夠導彈力量，能在美軍先進武器抵台前先予以摧毀，意味美國已無力「保台」，國台辦有何評論？

朱鳳蓮則回應稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉外，她強調賴清德當局為一黨私利不斷謀「獨」挑釁，不斷增加防務預算，大搞「全民皆兵」，把台灣民眾綁上「台獨」戰車，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，是對台灣民眾安全與利益的威脅。

她表示，「『台獨』是絕路，外人靠不住，統一擋不住。我們有堅定意志、堅強決心、強大能力，粉碎一切『台獨』分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，維護國家主權和領土完整」。