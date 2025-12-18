美國對台軍售111億美元　外交部：美方以台制華絕對不會得逞

台灣軍方今天（18日）表示，美國政府於美東時間17日就台軍M109A7自走砲等8案，總額111億540萬美元（約864億港元）對台軍售案進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。這是特朗普（Donald Trump）政府今年上任後第二度對台軍售。



今日（12月18日）外交部舉行例行記者會。有記者針對美方對台軍售一事，詢問發言人有何回應？外交部發言人郭嘉昆表示，美方以武助「獨」，只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞，他表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」

HIMARS「海馬士」多管火箭系統在屏東進行實彈射擊。（《聯合報》）

郭嘉昆指出，美方公然宣佈巨額售台先進武器計劃，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對強烈譴責。島內「台獨」分裂勢力以武謀「獨」，以武拒統，大肆揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成火藥桶，挽救不了「台獨」必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵凶戰危的境地。

據台灣軍方表示，美國對台軍售8案包括「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」。