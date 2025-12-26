同仁堂南極磷蝦油被指造假　官方啟動市場專項抽檢

北京同仁堂一款標示為「南極磷蝦油」的產品近期被揭發涉嫌造假，引發外界高度關注。國家市場監管總局12月25日就此回應表示，事件暴露出企業委託生產加工行為不規範等問題，將加強對相關食品委託生產模式的監管，並於近期組織開展市場專項抽檢，加大對磷蝦油、魚油等產品的監督抽檢力度。



據上海市消費者權益保護委員會早先於12月11日在官方微信公眾號發布的通報，一款標稱為「北京同仁堂99%高純南極磷蝦油」的產品，在網頁宣傳中標榜高含量、智利進口原料、高度提純、一粒約等於100隻磷蝦，並標示磷脂含量為43%。然而，實際檢測結果顯示，該產品磷脂含量為零，與標示內容嚴重不符。

上海市消保委指出，針對相關企業涉嫌造假行為，為保護消費者合法權益，「將於近日約談該產品的生產企業安徽哈博藥業有限公司和經銷商北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司，要求其對產品的真實情況作出解釋」。

北京同仁堂後於12月15日透過「同仁堂健康會員」微信公眾號回應稱，該涉事產品「未經授權擅自突出使用『北京同仁堂』字樣，涉嫌違法」，並已啟動司法程序，對涉事企業提起訴訟。

隨後，內媒《澎湃新聞》跟進報導，指被上海市消保委點名的產品具體名稱為「南極磷蝦油凝膠糖果」，經銷商為「北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司」，生產企業為「安徽哈博藥業有限公司」。報道稱，兩家公司已於12月15日遭相關部門約談。

同仁堂集團業於12月25日再度發布說明，表示事件發生後，已成立由集團高層帶隊的工作組，全面接管四川健康公司的經營管理工作，並責令四川健康公司總經理李聲義辭職，其餘相關管理人員一律停職。公司並強調，後續將依政府監管部門及內部調查結論，對相關失職失責人員嚴肅處理。

國家市場監管總局同日再就「南極磷蝦油」事件指出，一些企業借助品牌影響力，「僅關注銷售利潤卻不對產品質量把關，甚至縱容被委託企業制售不合格產品」，反映出委託生產食品監管仍存在漏洞。

此前，北京同仁堂已於12月20日在「中國北京同仁堂官微」微信公眾號發布聲明，對有關南極磷蝦油的輿論關注表示「高度重視、深感痛心」，並稱「對因此給消費者造成的權益損害，向廣大消費者和社會各界致以最誠懇的歉意」。

國家市場監管總局同時表示，近期將發布《食品委託生產監督管理辦法》，把商標授權、特許經營、來料加工、定制生產等情形，全面納入食品委託生產監管範圍，明確細化委託雙方的食品安全責任，健全相關制度。