山東省政協原常委周勇受賄1.07億餘元　一審被判無期

山東省臨沂市中級人民法院周二（30日）一審公開宣判政協第十三屆山東省委員會原常委、文化文史和學習委員會原副主任周勇受賄一案，周勇受賄罪成，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；扣押在案的贓款、贓物依法予以沒收，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。



經審理查明，2002年9月至2024年2月，被告周勇利用擔任山東高速集團青島高速公路有限公司董事長，齊魯交通發展集團有限公司總經理、黨委書記、董事長，山東省高速公路集團有限公司總經理、黨委書記、董事長等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、融資借款、股權出售等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合人民幣1.07億餘元，其中5300萬餘元未實際取得。

臨沂市中級人民法院審理認為，被告周勇身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。鑒於周勇到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，部分受賄為未遂，有立功表現，違法所得中個人實得部分已全部追繳到案，認罪認罰，可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。