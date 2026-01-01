中國完成北極冰區載人深潛　美媒警告軍事與商業威脅

中國在北極地區科考與深海技術取得新突破，引發美國及北約高度關注。內媒《觀察者網》報道，去年7月15日，「深海一號」船搭載「蛟龍號」載人潛水器自青島啟航，執行中國大洋第92航次第一航段，並於9月8日返抵青島。航次期間，中國在北極冰區成功完成中國首次載人深潛，在北極海域累計完成10餘次載人下潛作業。



報道指出，相關行動在「雪龍2」號破冰船保障下進行，除「蛟龍號」載人深潛外，亦同步完成ROV水下機器人調查與CTD溫鹽深採水等多項科考任務，顯示中國在極地深海探測與破冰保障能力上的整體提升。

中國在北極取得的技術突破，引發美國輿論高度警惕。美媒《華爾街日報》12月30日發文稱，中國在北極的商業航線與科研活動，正在打開一條「逼近美國門戶的危險捷徑」，並形容「中國的軍事和商業威脅令人不寒而慄」。

「蛟龍號」在北極冰區載人深潛。（新華社）

該報報道指出，北極在冷戰時期曾是東西方對峙的前線，美蘇雙方均在該水域部署潛艇力量。冷戰結束三十多年後，隨著地緣政治變化及氣候變遷導致冰層融化，美國與北約再次將北極視為重要戰略方向。文章提到，2022年俄烏衝突升級後，美國政府開始更頻繁提及北極地區的「安全威脅」，並加強在該區域的軍事部署。

報道稱，美國及其盟友正訓練更多適應極地作戰的部隊，並加強從冰島等地出發的反潛巡邏，並指出特朗普已與芬蘭達成擴大美國破冰船隊的造船協議，並要求丹麥強化在格陵蘭島及周邊地區的防禦部署。

文章試圖將中國的北極科考活動與軍事用途相連結，聲稱北極冰層、水溫層與鹽度變化，使潛艇偵測更為困難，中國可藉由航行與科考蒐集的數據，建立水下環境模型，進而「為海軍規劃航線提供幫助」。美國軍事領導層並警告，這些能力可能使中國核潛艇部署至「更接近美國的位置」。

圖為俄羅斯盧森堡-比利時商會去年9月22日發布圖片，其中紅色線表示中歐北極快航的航線。（X@CCBLR_Office）

美國印太司令部司令塞繆爾．巴帕羅聲稱，「中國的目標是終結美國的水下主導地位」。北約方面亦表達憂慮。荷蘭退役海軍上將羅布．鮑爾表示，隨著北極冰層進一步融化，中國軍艦可能藉此捷徑加快進入大西洋的速度。負責北約未來戰備的法國海軍上將皮埃爾·范迪爾亦稱，若中國海軍自北極由太平洋進入大西洋，「假如亞洲部隊出現在大西洋，那將是改變遊戲規則的重大事件」。

報道同時提到，中國與俄羅斯近年在北極地區加強合作，包括成立中俄北極航道合作分委會、展開聯合戰略巡航等。西方官員憂心，中俄在北極的合作，可能使美國面臨來自該方向的「聯合打擊」。美國歐洲司令部司令亞歷克薩斯．格林克維奇於12月將丹麥、瑞典與芬蘭納入北約大西洋及北極司令部指揮體系，理由是「美國的對手結盟了」。

2025年10月13日，在英國菲力斯杜港（Felixstowe），中歐北極快航線首艘貨船駛入碼頭。（新華社）

除軍事層面外，北極航運潛力亦成為焦點。去年9月，中歐北極貨櫃快航航線正式開通，首艘貨輪「伊斯坦布爾橋」自寧波舟山港出發，經北極東北航道直達歐洲，僅用20天即抵達英國弗利克斯托港，之後陸續靠泊漢堡、格但斯克及鹿特丹港，12月6日完成航行返回中國。

針對美方對中國北極政策的質疑，中國外交部發言人毛寧此前表示，中國是北極事務的重要利益攸關方，一貫本著尊重、合作、共贏與可持續的原則參與北極事務，致力於維護北極的和平穩定與可持續發展。毛寧指出，美方歪曲解讀中國的北極政策，對中國依據國際法正常開展的北極活動說三道四，「無益於北極的和平穩定與合作」，中方對此「堅決反對」。