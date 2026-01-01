女大學生長春火車站遇高價攬客搭車　拒絕後遭威脅：誰敢拉她！

內地一名女大學生在吉林長春火車站，遭一名男子高價攬客，惟拒絕後竟被對方威脅，「長春的出租車（的士）誰敢拉（載）她！」對此，當地警方周四（1月1日）發布通報稱，已對涉事司機進行行政拘留處罰。



一名女大學生在吉林長春火車站，遭一名男子高價攬客，惟拒絕後竟被對方威脅。（網上圖片）

事發於周二（2025年12月30日）晚10時許，該名女大學生在社交平台發文稱，自己在長春站下火車後，被站內一名攬客的男子要求乘坐高價車。惟認為價格不合理拒絕後，該男子又要求其購買香煙作為補償，再次被拒後，男子竟在長春火車站前廣場高喊威脅，「今天誰也不許拉她，我看今天誰敢拉她」、「長春的出租車誰敢拉她，我給你們揚（教訓）了！」

據女大學生母親介紹，「她們剛從出站口出來，這個男的就上前拉她們的行李箱往外走，說帶她們去坐車。孩子們年輕，沒有經驗，就跟他往出走。」然而，走出車站大廳後，該男子要求女兒一行乘坐高價的士，「他自己不是司機，只是在車站攬客的黃牛，把乘客帶去坐車後從車費中抽成。」

女大學生母親續指，該男子起初要價80元（人民幣，下同），因價格不合理被拒絕，他便讓幾名女孩去給他買煙，作為他將行李箱從出站口拉至站廳外的報酬。「我女兒她們都是學生，遇上這樣的事情被嚇壞了，給我打電話，我讓她報了警，後來她們乘坐正規營運車輛離開了，打表價只需要30元。」

47歲男子張某巍被行政拘留。（長春警方）

對此，長春警方發布警情通報，稱47歲男子張某巍在長春火車站站前廣場，向三名外地學生違法攬客發生糾紛，擾亂公共場所秩序。2025年12月31日，已依據《中華人民共和國治安管理處罰法》對其處以行政拘留。

通報還稱，火車站及周邊嚴禁攬客拉客，警方將持續加大巡查整治力度，對違法行為依法嚴處，全力保障旅客出行安全順暢。