載菲籍船員貨輪黃岩島附近沉沒　中國海警向菲方移交17名獲救船員

據中國海警今日（25日）公告，中國海警已於今日向菲律賓海警交接17名菲籍落水船員。公告表示，1月23日以來，中國海警持續組織相關力量在中國黃巖島附近海域搜救傾覆外籍貨輪落水船員。截至目前，已成功救起17人，其中2人不幸遇難，仍有4人下落不明。



一艘載有21名菲律賓籍船員的新加坡籍貨輪日前在黃岩島附近海域沉沒，中菲海警展開聯合搜救。

據此前報道，這艘懸掛新加坡國旗的貨輪名為德文郡號（M/V Devon Bay），21名船員為菲律賓籍，貨輪裝載鐵礦石，從菲律賓三寶顏（Zamboanga）出發，前往中國廣東陽江港，途中發生事故。

菲律賓海岸警衛隊正在搜救。（菲律賓海岸警衛隊）

中國海警於1月23日持續在中國黃岩島附近海域搜救翻沉外籍貨輪的落水船員，中國海警東沙艦、三門艦正聯合當晚趕到事發海域的菲海警9701號船分區展開搜救工作。截至目前，已成功救起17人，其中2人不幸遇難，仍有4人下落不明。

中國海警局今日公告表示，應菲方現場搜救船只請求，在中國海警東沙艦統一組織指揮下，1月25日14時43分，中國海警東沙艦、三門艦與菲海警9701號船在事發海域順利完成人員交接。此次貨輪傾覆事件，中國海警第一時間派遣艦艇對遇險船員實施人道主義救援，並將持續組織相關力量開展搜救工作。