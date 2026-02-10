自衛隊入憲？華國防部：日為「再軍事化」披上虛偽「法治」外衣

周二（10日）下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題發佈消息。就日本首相高市早苗稱應將自衛隊寫入憲法，希望通過修憲將自衛隊定位為「有實力的組織」，蔣批評，日本政府為「再軍事化」披上虛偽的「法治」外衣。



蔣斌稱，長期以來，日本政府以所謂「解釋」憲法的伎倆不斷突破「專守防衛」原則，解禁集體自衛權，以「防禦」為藉口大力發展進攻性武器裝備，為日本「再軍事化」披上虛偽的「法治」外衣。如今又明目張膽謀求將自衛隊寫入憲法，這不是完善法律，而是掏空「和平憲法」根基；不是為自衛隊「正名」，而是謀求軍事鬆綁；不是回歸所謂「正常國家」，而是妄圖重走軍國主義邪路。

種種跡象表明，日本右翼勢力正處心積慮從軍事、輿論、法律等多個方面入手，挑戰戰後國際秩序，國際社會應高度警惕並堅決遏制，攜手維護二戰勝利成果和地區和平穩定。

圖為2025年6月8日，日本陸上自衛隊舉行「富士火力演習」。（Getty Images）

另一方面，台軍據報計劃將「海馬斯」系統前推至澎湖與東引，打擊範圍能覆蓋福建、浙江等地解放軍陣地。台學者透露台防務部門曾提出對解放軍「先制打擊」構想。

蔣斌回應指，從前推武器部署到發動所謂「先制打擊」，「台獨」分子的想法越來越荒誕不經、自不量力。在解放軍的強大實力面前，「台獨」武裝若膽敢挑起戰端，必遭滅頂之災。

此外，菲律賓海警發言人稱，為落實所謂「新漁民英雄計畫」，菲海警部署艦機向在黃岩島附近作業的菲漁船提供安全保障，保護菲主權權利和漁民生計。

蔣斌表示，黃岩島是中國固有領土，從來不在菲律賓的領土範圍之內。菲方有關部門採取誘騙鼓動手段，將無辜漁民推到一線作為侵權挑釁的工具，甚至人為製造摩擦以便對中方炒作抹黑，這充分說明他們根本不在意漁民的生計福祉乃至生命安全。奉勸菲方停止不擇手段的政治操弄和自導自演的海上鬧劇。中方將持續對黃岩島及其附近海域依法行使主權和管轄權，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。