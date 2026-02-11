立陶宛總理承認對台犯大錯　國台辦：盡快糾正，站歷史正確的一邊

近日，立陶宛總理魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）表示允許台灣當局在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」是戰略錯誤。2月11日，國台辦例行記者會上，發言人朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份，一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係的基本準則，人心所向。呼籲盡快糾正錯誤，站在歷史正確的一邊。



立陶宛允許首都維爾紐斯設台灣代表處惹怒中國。圖為駐立陶宛台灣代表處11月18日正式成立並掛牌運作時，駐立陶宛台灣代表黃鈞耀在館牌前與同仁合照。（台灣外交部）

2021年，立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，並在第二年美國中醫院張佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣時，支援台灣。2024年更驅逐4名中方外交人員。2025年後，中國與立陶宛的外交管道徹底切斷。近期，立陶宛新總理上任，兩國關係似乎迎來變化。

據立陶宛國家廣播電視台（LRT）2月3日報道，立陶宛新任總理魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）承認，允許台灣民進黨當局在立首都維爾紐斯設立所謂「代表處」是一項戰略錯誤，最終導致與中國關係急劇惡化。在接受波羅的海通訊社（BNS）採訪時，她很直白地說道，「我認為立陶宛確實是一頭撞在火車頭上，結果栽了（jumped in front of a train and lost）。」

周五（2月6日），外交部例行記者會上，發言人林劍亦回應表示，希望立方盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的軌道上。