中央軍委副主席張升民慰問駐京部隊　強調練兵備戰與部隊安全穩定

中共中央軍委副主席張升民2月11日赴北京衛戍區等駐京部隊看望慰問解放軍官兵，代表中共中央軍委主席習近平和中央軍委向部隊致以問候與新春祝福，並強調加強練兵備戰，保持部隊高度集中統一和安全穩定。



官媒《新華社》12日報道，張升民到駐京部隊慰問期間，前往軍事航天部隊下屬工程技術大隊及北京衛戍區一個警衛團，走訪基層班排、訓練場及文化活動中心，察看戰備訓練與生活條件，並與官兵交談。

2025年8月20日，中共中央軍委主席習近平在拉薩接見駐藏軍官，他的左手邊為中央軍委委員、軍委紀律檢查委員會書記張升民，右手邊為西藏軍區政委袁紅剛。 （《新聞聯播》截圖）

張升民強調，要堅持不懈以習近平強軍思想建連育人，將政治建軍貫徹到部隊建設各領域全過程，引導官兵深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，錨定實現解放軍建軍一百年奮鬥目標攻堅奮進，完成中共和人民賦予的各項任務。

他勉勵官兵「堅定聽黨話、跟黨走」，練就過硬本領，忠實履行職能使命，並要求各級加強戰備值班，安排好節日文化生活，讓官兵過一個歡樂、祥和、安全的新春佳節。

張升民並指出，要強化政治引領，持續深化政治整訓，「打牢聽黨指揮、獻身強軍事業的思想政治根基」；要加強練兵備戰，把打仗基本功練扎實，把手中武器裝備運用好，爭當操作能手和打贏精兵，做好應對各種突發情況準備；同時堅持依法治軍、從嚴治軍，按綱要抓建、按條令運轉，發揮黨組織作用，純正基層風氣，保持部隊高度集中統一和安全穩定。

北京衛戍區為解放軍陸軍正軍級單位，受中共中央軍委直接指揮，平時負責首都安全防衛，戰時則承擔掩護中央機關轉移、防禦外敵、反恐與鎮暴等任務。

張升民。（中央紀委國家監委網站）

此前，習近平已於2月10日在北京八一大樓以視訊方式慰問解放軍部隊並致新春祝福。他表示，「過去的一年很不尋常、很不平凡」，指出軍隊深入推進政治整訓，有效應對各種風險挑戰，在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造。

值得注意的是，中國國防部今年1月宣布，中共中央軍委副主席張又俠與軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中共中央研究決定對兩人立案審查調查。本屆中共中央軍委目前僅剩最高領導人習近平與去年被增補為中央軍委副主席的張升民在任。