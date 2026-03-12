海南文昌清瀾海事局發航行警告　南海將發射火箭

撰文：許祺安
更新：

海南省文昌市清瀾海事局11日發布航行警告，3月13日及3月14日每天2點50分至4點50分，南海部分海域進行火箭發射，禁止船隻駛入。

發布航行警告，將在南海部分海域進行火箭發射。（翻攝自中國海事局）
