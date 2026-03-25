香港成資金避風港？鄭永年：資本轉向中國　「十五五」機遇浮現

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年3月24日表示，在當前中東局勢緊張的背景下，有大量資本正流向香港，香港資本大部分是針對投資中國大陸，這表明資本是需要確定性的。



據中新網報道，鄭永年在博鰲亞洲論壇2026年年會期間接受記者採訪時表示，選擇投資中國的理由實際上「很簡單」。中國現在最寶貴之處，就在於能提供資本所需要的確定性。

另一方面，鄭永年指出，第四次產業革命中，中國在新能源、人工智能、生物醫藥等很多領域已經是第一梯隊，這帶來了資本所需要的大量投資空間。

鄭永年也是前海國際事務研究院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長。

博鰲亞洲論壇2026年年會「中國經濟展望：聚焦高品質發展」分論壇3月24日在海南博鰲舉行。圖為香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年在分論壇上發言。 （中新社）

另據新浪網報道，博鰲亞洲論壇2026年年會24日在海南博鰲召開。鄭永年當天參加主題為「中國經濟展望：聚焦高品質發展」的論壇，會上呼籲中國抓住第四次產業革命紅利。

鄭永年表示：「我們現在要高水準開放，要抓住十五五（2026年至2030年）、十六五（2031年至2035年）以及抓住第四次產業革命的紅利。我個人是非常樂觀的，到2035年我們（中國）將達到中等發達國家水準，並且基本實現社會主義現代化。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

