受賄數額特別巨大　國家鐵路局原局長費東斌被逮捕起訴

4月27日，最高人民檢察院消息，交通運輸部原黨組成員，國家鐵路局原黨組書記、局長費東斌涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對費東斌作出逮捕決定，並指定由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。近日，吉林省長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。



費東斌。（新京報）

檢察機關起訴指控，費東斌利用擔任原北京鐵路局黨委常委、常務副局長，原濟南鐵路局黨委常委、常務副局長，原呼和浩特鐵路局黨委副書記、局長，內蒙古自治區烏蘭察布市委副書記、市長，河南省副省長，河南省委常委、副省長，交通運輸部黨組成員，國家鐵路局黨組書記、局長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

2025年12月5日，費東斌涉嫌嚴重違紀違法，被開除黨籍、公職。

費東斌。（網上圖片）

公開資料顯示，費東斌1970年8月出生，工程碩士學歷，中共黨員，中共二十屆中央候補委員。自2005年10月起歷任瀋陽鐵路局總工程師（副局級）、副局長，青藏鐵路公司常務副總經理、黨委委員（2008年2月明確為正局級），鐵道部運輸局副局長兼客運專線技術部主任，北京鐵路局常務副局長、黨委常委、中沙鐵路項目專家組常務副組長，濟南鐵路局常務副局長、黨委常委，呼和浩特鐵路局局長、黨委副書記，內蒙古自治區呼和浩特市委副書記、政法委書記（正廳級），內蒙古自治區烏蘭察布市委副書記、代市長、市長、市委書記等職務。

2021年4月，費東斌跨省份升任河南省副省長，2021年10月任河南省委常委、副省長。2022年9月，費東斌調任交通運輸部黨組成員，國家鐵路局黨組書記，同年10月起任交通運輸部黨組成員，國家鐵路局局長、黨組書記。