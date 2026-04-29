兩屆奧運冠軍、中國羽毛球協會主席張軍落馬被查　此前失聯多日

兩屆奧運羽毛球混雙冠軍、中國羽毛球協會主席、南京體育學院副校長張軍日前被指與外界失去聯絡已超過十天。今日（4月29日）官方通報稱，他涉嫌嚴重違紀違法正在接受中央紀委國家監委的調查。



4月25日《經濟觀察報》報道，有知情人士透露，張軍所涉事項主要與其在中國羽毛球協會任職期間的工作有關，部分也涉及到他在江蘇的工作。張軍失聯後，其近親屬曾向江蘇省體育局詢問其下落。有球迷則爆料，張軍被帶走的消息在羽毛球迷圈內已傳聞多日，近期的羽毛球亞錦賽和湯尤杯兩個重大賽事，張軍均未出現。



4月29日，中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組、江蘇省紀委監委消息指，中國羽毛球協會主席、南京體育學院副院長張軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組紀律審查和江蘇省南通市監察委員會監察調查。



奧運羽毛球混雙冠軍、中國羽毛球協會主席。（網絡圖片）

《經濟觀察報》報道，有體育行業人士透露，羽毛球運動在中國有廣泛的群眾基礎，也擁有很高的商業價值。張軍長時間擔任中國羽毛球協會主席，他在這一領域的地位舉足輕重。

球迷爆料，近期的羽毛球重要賽事，張軍均未出現，過往他會在場親自督戰。（新京報）

公開信息顯示，張軍1977年11月出生於江蘇蘇州，1996年入選國家隊。2000年悉尼奧運會，他與高崚搭檔，奪得中國首枚羽毛球混雙金牌。2004年雅典奧運會，二人成功衛冕，成為奧運史上首對羽毛球混雙衛冕組合。

張軍與高崚搭檔兩度為中國隊奪得羽毛球混雙金牌。（搜狐）

張軍與高崚搭檔兩度為中國隊奪得羽毛球混雙金牌。（澎湃新聞）

張軍與高崚搭檔兩度為中國隊奪得羽毛球混雙金牌。（澎湃新聞）

2007年退役後，張軍歷任中國羽毛球女雙助理教練、男雙及混雙主教練。2018年他當選中國羽協副主席，2019年出任主席，2023年連任。