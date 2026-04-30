海辰儲能進駐河套香港園區啟動　打造國際長時儲能創新中心

4月30日，以「長時儲能·創領未來」為主題的海辰儲能進駐河套香港園區啟動儀式在港隆重舉行。香港特區政府創新科技及工業局局長孫東教授、創新科技及工業局常任秘書長暨港深創科園公司董事會主席蔡傑銘等出席並共同主禮。海辰儲能董事、副總裁、海港科技有限公司總經理易梓琦博士出席並致辭。



啟動儀式照片

政企協同推進新型工業化

孫東局長在致辭中表示，海辰儲能進駐河套香港園區，充分體現了企業對香港創科生態及國際化優勢的高度認可，將為本地先進製造與新能源產業發展注入新動能。他指出，特區政府正全力推進新型工業化，依託河套香港園區等重要平台，加快打通科研成果轉化與產業化通道，並持續深化與大灣區的協同發展。他強調，香港將充分發揮「內聯外通」的獨特優勢，吸引更多具有國際競爭力的創科企業落戶，推動綠色能源與先進製造融合發展，加快建設國際創新科技中心。

蔡傑銘主席表示，海辰儲能落戶河套香港園區，標誌著園區在推動新型工業化、建設國際創科中心方面邁出堅實一步。園區擁有「一河兩岸、一區兩園」的獨特優勢，致力於構建完整創科生態圈。海辰儲能作為全球儲能龍頭及園區首家儲能企業，將帶動產業鏈聚集，為香港新能源產業注入強勁動能。

打造國際長時儲能創新中心

易梓琦在致辭中表示，2026年是國家「十五五」規劃開局之年，也是香港加速融入國家發展大局、推動新型工業化的重要階段。在這一關鍵節點，海辰儲能選擇進駐香港，打造國際長時儲能創新中心，是順應國家戰略、融入全球產業格局的重要佈局。

海辰儲能董事、副總裁易梓琦致辭

圍繞國際長時儲能創新中心建設，海辰儲能將重點發力三大方向：

一是聚焦產業深耕，推動長時儲能技術持續突破與應用落地，助力香港完善新能源產業生態，增強先進製造發展動能。

二是依託區位優勢，發揮香港「內聯外通」的獨特角色，一端連接粵港澳大灣區完善的產業鏈與製造能力，一端對接全球電網儲能及AI數據中心等高增長需求，提升全球資源配置與服務能力。

三是強化數智賦能，持續推進製造體系與數字化能力融合，貫通研發、製造與質量管理全流程，不斷提升產品安全性、一致性與全生命週期競爭力，為長時儲能規模化發展提供堅實支撐。

助力香港國際創科中心建設

簽約儀式

海辰儲能國際長時儲能創新中心的落地，將進一步推動儲能技術從創新走向規模化應用，為香港發展先進製造提供重要支撐。

同時，這一佈局也將完善海辰儲能全球產能與供應鏈體系，持續提升其在國際長時儲能領域的綜合競爭力。依託香港的開放環境與創新生態，相關實踐有望形成可複製、可推廣的發展路徑，為香港推進新型工業化、加快建設國際創新科技中心提供有力支撐。

易梓琦在最後表示，海辰儲能將深度融入香港發展，與香港及大灣區協同共進，持續推動技術創新與產業升級融合發展，為全球長時儲能規模化應用與能源轉型提供更具競爭力的解決方案。