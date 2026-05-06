三星宣布停止在華銷售所有家電產品　遭國產品牌夾擊　不敵價格戰

三星（中國）投資有限公司5月6日發布通知稱，為應對急劇變化的市場環境，經慎重研究，三星電子決定在中國大陸市場停止銷售含電視、顯示器在內的所有家電產品。針對已購買三星家電產品的用戶，公司仍將嚴格按照《消費者權益保護法》、國家三包規定等相關法律法規，繼續為用戶提供規範的售後服務，保障用戶合法權益不受影響。



據《北京日報》報道，三星電子表示，停止銷售的產品包括電視、顯示器、大型商用顯示器、冷氣機、雪櫃、洗衣機、幹衣機、洗衣幹衣一體機、衣物護理機、音響、投影儀、吸塵器、空氣凈化器等所有家用電器。針對手機業務是否也會退出中國，三星電子表示，手機產品正常銷售。

三星宣布在華市場銷售所有家電產品。

據此前報道，《日經新聞》曾報道，三星（SAMSUNG）電子將於今年內退出在中國大陸的家電與電視銷售。報道指，三星想撤出中國市場的最大原因是公司產品的價格競爭力下降，因中國本土製造商不僅提供低價產品品質也提升，在全球市場的力量日益增強。

報道援引不具名消息人士指出，三星最快將在4月底之前，就將針對停止在中國銷售家電與電視機，做出最終決定。但三星電子將保留在中國的雪櫃、洗衣機和冷氣等家電的生產製造，在中國的工廠，將做為海外市場的供應中心。

報道指，近年來，以海信、小米及 TCL 為首的中國本土家電廠商，不僅在價格上極具殺傷力，其產品品質與智能化功能亦大幅提升，也加強了在全球市場的足跡，三星在中國市場的利潤空間受到嚴重擠壓，因此三星需要重新審視在當地銷售的經濟效益。