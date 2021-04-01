國家語委發布中文水平等級標準　以「三等九級」標定學習者水平

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-01 17:46

周三（3月31日），教育部、國家語言文字工作委員會發布《國際中文教育中文水平等級標準》（以下簡稱《標準》），作為國家語委語言文字規範，自2021年7月1日起正式實施。 《標準》是國家語委首個面向國際中文學習者，制定的評價中文語言技能和水平的規範標準。 《標準》分為初等、中等、高等三個等次，包括一級至九級的九個級別，其中九級為最高級別，需掌握1110個音節、3000個漢字、11092個詞彙、572個語法。

九級為最高級別，需掌握1110個音節、3000個漢字、11092個詞彙、572個語法。（網上圖片）

據報，中文近年來在國際交往中的作用日益凸顯，中文學習需求不斷擴大，國際中文教育迫切需要一套科學規範、包容開放、便於實施的規範標準，用以指導中文學習、教學、測試與評估各個環節，推動教育教學質量和效果的提升。《標準》的發布實施，是語言文字規範標準體系進一步完善的重要標誌，將為國際中文教育事業的發展提供有力支撐。

《標準》是由教育部中外語言合作交流中心組織研製。將學習者中文水平分為「三等九級」，並以音節、漢字、詞彙、語法四種語言基本要素構成「四維基準」，以言語交際能力、話題任務內容和語言量化指標形成三個評價維度，以中文聽、說、讀、寫、譯作為五項語言技能，從而準確標定學習者的中文水平。

《標準》將學習者中文水平分為「三等九級」。（網上圖片）

《標準》適用於國際中文教育的學習、教學、測試與評估，為開展國際中文教育的各類學校、機構和企事業單位提供規範性參考。

《標準》推出後，有不少網民將其比作中文版四六級考試（CET4、CET6），還有網民為測試大家中文水平列出以下句子：

「您好，前門到了，清從後門下車」。 「這幾天天天天氣不好」。 「用毒毒毒蛇毒蛇會不會被堵毒死」。 「明明明明明白白白喜歡他，可她就是不說」。 「人要實行，幹一行行一行，一行行行行行，行行行幹納哪行都行。要是不行，幹一行不行一行，一行不行行行不行，行行不行幹哪行都不行」。

《標準》是國家語委首個面向國際中文學習者，制定的評價中文語言技能和水平的規範標準。（網上圖片）

（教育部網站／微博）