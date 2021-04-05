兵工集團前董事長尹家緒被查　三年內第3名「軍工老虎」落馬

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-04-05 17:18

4月4日，已退休兩年多的副部級官員中國軍工企業原掌門人尹家緒被查。這使得他成為繼2018年6月被查的中國船舶重工集團有限公司黨組副書記、總經理孫波，2020年5月被查的中國國產航母「山東」艦研製總指揮、中船重工董事長鬍問鳴後又一位來自軍工的落馬「老虎」。 4月4日當天，中紀委國家監察委官網披露了尹家緒落馬的消息。消息稱，「中國兵器工業集團有限公司原黨組書記、董事長尹家緒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查」。

中國兵器工業集團始建於1954年，是中國國家「一五」期間重點建設項目之一，供應中國的軍備研製製造。（中國央視視頻截圖）

消息並未透露尹家緒被查的具體原因，不過坊間消息可能與其常年執掌中國最大的自主汽車品牌長安汽車有關。

公開資料顯示，尹家緒1956年出生，早年從重慶渝州齒輪廠工人做起，一直到西南兵工局副局長——這是一個中國負責西南部國防工業的派出機構。1996年起，尹家緒開始兼任長安汽車（集團）公司高管，一直到2010年從中國兵裝集團副總經理和長安汽車董事長任上調任中國兵工集團黨組書記、副總經理。在長達14年的時間裏，長安汽車幾經改制，先是在2006年以其為主體成立中國南方工業汽車股份有限公司，由尹家緒擔任董事長；2009年更名中國長安集團，並與中國另一家軍工巨無霸中國航空工業集團下的汽車業務合併重組，逐漸發展壯大。

2010年尹家緒調往中國兵器工業集團，也離開了長安汽車，但是他對中國汽車行業的發展多次公開發表評論，表現相當活躍。2013年，尹家緒躋身中國兵工董事長，據稱尹家緒每年都會發表所謂的「春天系列文章」，暢談企業發展。2018年2月份，尹家緒即將卸任的當年春天照例發文《奮鬥，在新時代的春天》，稱新時代兵器工業的願景定位是什麼？就是打造世界一流。它，包括兩個方面：其一，要打造成為世界一流防務集團……其二，要培育成為世界一流企業。

據介紹，中國兵器工業集團是由中國國務院授權國資委管理的中國最大的武器裝備製造集團，主涉及坦克和裝甲車的研製，以及彈藥供應。