隧道開掘機「國產化」有突破　料施工效率提升3成至5成

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-23 21:30

中國即將新增首台推拼同步盾構機。盾構機是一種使用盾構法的隧道掘進機，該型盾構機下線將加碼中國基建進展。

據內地《澎湃新聞》4月19日報道，由隧道股份上海隧道工程有限公司自主研發的盾構機掘進與拼裝同步技術試驗成功，首台推拼同步盾構機即將下線。

此項推拼同步創新技術即將運用於上海市域鐵路機場線和滬通鐵路的盾構掘進任務中。

上海隧道工程有限公司機械製造分公司總經理龔衞表示，研究團隊在前期進行大量研究和試驗工作，形成了推拼同步組態控制理論，並建立推拼同步模式下盾構推進系統力矩矢量控制算法，自主研發並形成18項專利技術。

為進一步有效驗證，研究團隊首創超大直徑盾構推拼同步技術模型試驗平台，結合盾構推拼同步矢量推進人機交互程序，驗證關鍵技術的同時繼續深入挖掘工程施工過程中可能存在的風險點。

相關模擬試驗顯示，推拼同步技術將使盾構機每環管片作業時間大幅減少，施工效率提升30%到50%。

「推拼同步技術可大幅提升單位時間內隧道結構完成率，有效控制盾構法隧道施工風險。」龔衞説，隨着城市地下空間開發強度逐步加大，今後盾構法隧道施工將向着埋深更深、直徑更大、單次掘進距離更長的方向發展。

值得一提的是，長期以來，由於製造工藝複雜、原材料性能要求高、設計理論不成熟等原因，中國盾構機用主軸承長期依賴進口。

至2020年5月10日，中國國產盾構/TBM主軸承減速機工業試驗成果發佈，標誌着中國盾構核心部件國產化取得重大突破。同年9月27日，中國國產最大盾構機在長沙下線。