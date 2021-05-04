爆粗抗議中國｜菲外長向王毅道歉　大讚對方史上最優雅聰明外交官

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-04 17:11

菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）早前在社交平台上發文「爆粗」，抗議中國漁船長期闖入中菲有主權爭議的南海水域。 內地傳媒引述消息稱，洛欽再次發文，但一改態度，稱已向中國外交部長王毅道歉，大讚對方是史上最優雅、最聰明的外交官，又稱自己有一個難以企及的夢想，就是在內心和儀態上模仿王毅的優雅。

Hindi sa Chinese ambassador. Trabaho niya ay tumanggap ng reklamo o insulto. Kay State Counselor Foreign Minister Wang Yi, ang pinaka matalino at personableng diplomat sa buong mundo. Harry understands my hair-trigger temper under repeated provocation. https://t.co/Q96yjqMYEB — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 4, 2021

事緣菲律賓海岸警衛隊早前公開圖片，指約有220艘中國漁船停泊在牛軛礁，而且似乎並非為捕漁，質疑是海上民兵。菲律賓外交部有就事件多次向中國提出外交抗議，不滿中國漁船遲遲不肯離開。中國則強調這些不是民兵船，停泊在牛軛礁是為躲避惡劣天氣。

及至5月3日，洛欽在Twitter上發文批評，「中國，我的朋友，我能如何禮貌地說這件事呢？讓我看看……噢……滾出去（Get the f**k out ）。你在對我們的友誼做些什麼？你，不是我們，我們正嘗試。你，你就像一個醜陋的蠢人，將你的注意力集中在一個想與你成為朋友的帥哥身上。」

圖輯｜菲律賓軍方公開偵察牛軛礁最新照片 發現中國海警船

2021年4月15日，菲律賓海岸警衛隊公開牛軛礁附近海域照片。（Reuters）

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洛欽的言論引起爭議，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）其後亦出面為事件降溫，他強調「中國仍然是我們的恩人」，又直言「我們與中國之間發生衝突，並不意味著我們要變得無禮、不尊重他人。」

（綜合報道）